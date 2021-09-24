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Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF836,4479411,59
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,9281170,27
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0971560,24
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,4626340,23
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,0353860,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0178652,03
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1447511,52
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0503721,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1026381,20
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,2390661,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1064882,18
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1052691,62
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1451101,54
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1515961,31
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu184,7087431,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1851722,44
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,1138882,27
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0501731,99
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,0050171,90
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,8379551,85
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6641850,61
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4895630,24
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu1,1064860,17
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,5224670,16
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0340370,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,2516360,27
QNB Finans Portföy Altın BYF43,3251350,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0964690,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0976090,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0317650,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1966880,05
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0055520,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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