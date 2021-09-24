Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 836,447941 1,59 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,928117 0,27 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,097156 0,24 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,462634 0,23 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,035386 0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017865 2,03 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,144751 1,52 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,050372 1,42 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,102638 1,20 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,239066 1,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,106488 2,18 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,105269 1,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,145110 1,54 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,151596 1,31 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 184,708743 1,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,185172 2,44 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,113888 2,27 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,050173 1,99 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,005017 1,90 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,837955 1,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,664185 0,61 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,489563 0,24 QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,106486 0,17 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,522467 0,16 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,034037 0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,251636 0,27 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,325135 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,096469 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,097609 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,031765 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,196688 0,05 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,005552 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler