Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|836,447941
|1,59
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,928117
|0,27
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,097156
|0,24
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,462634
|0,23
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,035386
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017865
|2,03
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,144751
|1,52
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,050372
|1,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,102638
|1,20
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,239066
|1,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,106488
|2,18
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,105269
|1,62
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,145110
|1,54
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,151596
|1,31
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|184,708743
|1,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,185172
|2,44
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,113888
|2,27
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,050173
|1,99
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,005017
|1,90
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,837955
|1,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,664185
|0,61
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,489563
|0,24
|QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|1,106486
|0,17
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,522467
|0,16
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,034037
|0,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,251636
|0,27
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,325135
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,096469
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,097609
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,031765
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,196688
|0,05
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,005552
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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