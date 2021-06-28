Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030117-0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,316533-0,32
Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,007663-0,24
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,823301-0,16
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,371842-0,12
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,137731-0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,817487-1,68
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,007107-1,64
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF18,254852-1,58
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,073280-1,56
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057681-1,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,264228-0,86
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,049273-0,85
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,428785-0,65
Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon0,038067-0,50
HSBC Portföy Değ. Fon146,443124-0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,899123-1,41
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,516315-1,11
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,170765-0,99
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,594134-0,64
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,256883-0,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,136695-0,15
TEB Portföy Altın Fonu0,116291-0,15
İş Portföy Altın Fonu0,053435-0,13
Deniz Port. Altın Fonu0,059514-0,12
Ak Portföy Altın Fonu0,109938-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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