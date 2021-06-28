Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030117 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,316533 -0,32 Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,007663 -0,24 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,823301 -0,16 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,371842 -0,12 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,137731 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,817487 -1,68 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,007107 -1,64 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 18,254852 -1,58 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,073280 -1,56 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057681 -1,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,264228 -0,86 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,049273 -0,85 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,428785 -0,65 Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon 0,038067 -0,50 HSBC Portföy Değ. Fon 146,443124 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,899123 -1,41 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,516315 -1,11 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,170765 -0,99 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,594134 -0,64 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,256883 -0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,136695 -0,15 TEB Portföy Altın Fonu 0,116291 -0,15 İş Portföy Altın Fonu 0,053435 -0,13 Deniz Port. Altın Fonu 0,059514 -0,12 Ak Portföy Altın Fonu 0,109938 -0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara