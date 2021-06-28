Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030117
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,316533
|-0,32
|Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,007663
|-0,24
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,823301
|-0,16
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,371842
|-0,12
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,137731
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,817487
|-1,68
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,007107
|-1,64
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|18,254852
|-1,58
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,073280
|-1,56
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057681
|-1,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,264228
|-0,86
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049273
|-0,85
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,428785
|-0,65
|Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon
|0,038067
|-0,50
|HSBC Portföy Değ. Fon
|146,443124
|-0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,899123
|-1,41
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,516315
|-1,11
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,170765
|-0,99
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,594134
|-0,64
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,256883
|-0,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,136695
|-0,15
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,116291
|-0,15
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053435
|-0,13
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059514
|-0,12
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,109938
|-0,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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