Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,59 ile "Deniz Port. Altın Fonu", yüzde 0,58 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve "ICBC Turkey Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,59 ile "Deniz Port. Altın Fonu", yüzde 0,58 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve "ICBC Turkey Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Deniz Port. Altın Fonu0,062649-0,59
İş Portföy Altın Fonu0,056262-0,58
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,049415-0,58
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,100268-0,58
TEB Portföy Altın Fonu0,122184-0,58
Garanti Portföy Altın Fonu0,143604-0,58
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,320707-0,57
Ak Portföy Altın Fonu0,115442-0,57
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,984415-0,55
Fiba Portföy Altın Fonu0,043119-0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Kenan Doğulu Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 22:45:39. #1.13#

title