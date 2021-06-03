Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,61 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,61 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100660 -0,94 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 99,585483 -0,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085733 -0,55 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,666941 -0,55 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039343 -0,53 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,927433 -0,49 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,695448 -0,46 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,496694 -0,46 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,767151 -0,46 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043291 -0,46 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara