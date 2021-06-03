Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,61 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,61 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100660-0,94
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)99,585483-0,61
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,085733-0,55
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,666941-0,55
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039343-0,53
Tacirler Portföy Değ. Fon4,927433-0,49
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,695448-0,46
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,496694-0,46
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,767151-0,46
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043291-0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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