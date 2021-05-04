Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF790,228767-0,23Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 790,228767 -0,23 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,227913 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103731 -1,73 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 159,252682 -0,12 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,098415 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,901383 -0,60 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,103435 -0,48 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,825635 -0,06 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,117618 -0,04 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022732 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı