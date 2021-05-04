Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF790,228767-0,23Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|790,228767
|-0,23
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,227913
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,103731
|-1,73
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|159,252682
|-0,12
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,098415
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,901383
|-0,60
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,103435
|-0,48
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,825635
|-0,06
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,117618
|-0,04
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,022732
|-0,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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