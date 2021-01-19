Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

19.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:17
Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,49 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,47 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,39 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,49 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,47 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,39 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,589094-0,49
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,113898-0,47
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,694352-0,39
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,035230-0,31
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,604770-0,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236200-0,23
Aura Portföy Değ. Fon0,771881-0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,837806-0,17
Qinvest Portföy Değ. Fon0,074545-0,13
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,315405-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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