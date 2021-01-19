Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,49 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,47 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,39 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.