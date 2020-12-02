Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,29 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.