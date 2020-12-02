Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları
02.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:39
Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,29 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,29 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009909
|-0,39
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,010315
|-0,39
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,602119
|-0,29
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,846386
|-0,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238508
|-0,17
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,705384
|-0,17
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,760645
|-0,16
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,792188
|-0,11
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038769
|-0,09
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,258162
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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