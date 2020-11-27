Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

27.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:57
Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,46 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,46 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,355792-1,46
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,717106-1,39
QNB Finans Portföy Altın BYF40,527714-1,30
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF755,459690-1,16
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,078274-0,76
Gedik Portföy Altın Fon0,975877-0,73
HSBC Portföy Altın Fonu3,831011-0,72
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010235-0,72
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,788388-0,66
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,882934-0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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