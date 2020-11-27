Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,46 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.