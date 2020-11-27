Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları
27.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:57
Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,46 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,46 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,355792
|-1,46
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,717106
|-1,39
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,527714
|-1,30
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|755,459690
|-1,16
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078274
|-0,76
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,975877
|-0,73
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,831011
|-0,72
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010235
|-0,72
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,788388
|-0,66
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,882934
|-0,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500