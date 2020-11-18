Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 5,25 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.