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Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,53 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,51 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları
01.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:18

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,53 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,51 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,959540 -2,53
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,565003 -2,51
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 13,693416 -2,47
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,094374 -2,42
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 13,863635 -2,41
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,724026 -2,36
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 0,949521 -2,35
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033039 -2,31
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 13,739051 -2,31
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067862 -2,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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