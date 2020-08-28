Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,21 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
28.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:37
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,21 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009361
|-1,56
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034667
|-1,21
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,074346
|-1,21
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,441506
|-1,13
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,277665
|-1,10
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,052770
|-0,96
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,102236
|-0,93
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|120,004714
|-0,84
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033328
|-0,82
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039804
|-0,67
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Kaynak: AA