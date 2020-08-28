Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,21 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,21 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009361 -1,56 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034667 -1,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074346 -1,21 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,441506 -1,13 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,277665 -1,10 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052770 -0,96 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102236 -0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,004714 -0,84 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033328 -0,82 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039804 -0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA