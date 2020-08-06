Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon", yüzde 1,17 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
06.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:39
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon", yüzde 1,17 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,063952
|-1,34
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576250
|-1,17
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,094040
|-1,11
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,861942
|-1,08
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,819455
|-1,02
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,359071
|-0,93
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230187
|-0,91
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,485833
|-0,54
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,496139
|-0,53
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|174,477056
|-0,52
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Kaynak: AA