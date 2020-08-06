Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon", yüzde 1,17 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon", yüzde 1,17 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,063952 -1,34 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576250 -1,17 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,094040 -1,11 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,861942 -1,08 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,819455 -1,02 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,359071 -0,93 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230187 -0,91 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,485833 -0,54 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,496139 -0,53 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 174,477056 -0,52 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA