Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,04 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
03.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:41
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,04 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,585750
|-1,82
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,460279
|-1,07
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|646,912740
|-1,04
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,623348
|-1,04
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111299
|-0,74
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,190480
|-0,72
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033015
|-0,61
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,736747
|-0,59
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008063
|-0,54
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,595641
|-0,47
Kaynak: AA