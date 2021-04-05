Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0352520,70Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035252
|0,70
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047767
|0,64
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,010895
|0,58
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,074493
|0,57
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040777
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,171876
|0,76
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,034372
|0,58
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026008
|0,53
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,101671
|0,52
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,027026
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017533
|1,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017362
|1,19
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,019965
|0,94
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,017304
|0,92
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018039
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049214
|0,51
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028702
|0,50
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069879
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020768
|0,30
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028327
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025662
|0,14
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026657
|0,14
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,067430
|0,14
|VEM Para Piyasası EYF
|0,070345
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069727
|0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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