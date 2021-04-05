Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0352520,70Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0352520,70
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0477670,64
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0108950,58
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0744930,57
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0407770,56
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1718760,76
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0343720,58
HEM Hisse Senedi EYF0,0260080,53
VEM Hisse Senedi EYF0,1016710,52
ZEM Hisse Senedi EYF0,0270260,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0175331,26
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0173621,19
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0199650,94
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0173040,92
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0180390,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0492140,51
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0287020,50
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0698790,48
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0207680,30
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0283270,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF0,0256620,14
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0266570,14
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0674300,14
VEM Para Piyasası EYF0,0703450,14
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0697270,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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