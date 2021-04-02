Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,098572-1,06Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094952-1,03AvivaSA Em. ve Hay.

Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,098572-1,06
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094952-1,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,058441-1,01
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,067698-0,94
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,054770-0,90
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,058807-1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,078069-1,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,081010-0,76
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015398-0,45
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,035309-0,42
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,121520-0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,030759-1,79
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,015319-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,046468-0,21
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,050001-0,19
NN Hay. Em. Altın EYF0,029308-0,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,047236-0,18
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,046179-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Adrian Özge Özder Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:07:12. #1.16#
title