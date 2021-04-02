Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,098572-1,06Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094952-1,03AvivaSA Em. ve Hay.

Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,098572 -1,06 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094952 -1,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,058441 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,067698 -0,94 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,054770 -0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,058807 -1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,078069 -1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,081010 -0,76 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015398 -0,45 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,035309 -0,42 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,121520 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030759 -1,79 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015319 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046468 -0,21 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,050001 -0,19 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029308 -0,18 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047236 -0,18 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046179 -0,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara