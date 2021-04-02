Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,098572-1,06Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094952-1,03AvivaSA Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098572
|-1,06
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094952
|-1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,058441
|-1,01
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,067698
|-0,94
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,054770
|-0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,058807
|-1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,078069
|-1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,081010
|-0,76
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015398
|-0,45
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,035309
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,121520
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030759
|-1,79
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015319
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,046468
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050001
|-0,19
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029308
|-0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047236
|-0,18
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046179
|-0,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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