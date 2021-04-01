BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1052820,66Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0975460,65Allianz Yaşam ve Em. Bir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1052820,66
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0975460,65
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1431150,62
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1129920,61
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1436280,59
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0192820,28
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0226650,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0501231,91
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0594520,46
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0662980,33
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0271560,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0354590,81
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1091100,69
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1956790,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1416500,65
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0202040,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0399560,42
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0205640,41
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0277870,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0682870,33
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0185340,24
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0293830,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0695890,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0755250,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0737910,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0284080,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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