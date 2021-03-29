Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,88 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,88 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065234-1,64
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,053524-1,32
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,029551-0,88
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,033671-0,83
VEM Hisse Senedi EYF0,098072-0,77
ZEM Hisse Senedi EYF0,026064-0,75
HEM Hisse Senedi EYF0,025081-0,74
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019321-0,72
HEM Dinamik Değişken EYF0,023752-0,71
VEM Dinamik Değişken EYF0,069587-0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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