Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

24.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:31
Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,79 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 4,34 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" ve yüzde 4,20 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,79 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 4,34 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" ve yüzde 4,20 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,017203-4,79
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,018130-4,34
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,017935-4,20
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,016519-4,14
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,017104-3,90
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,018477-3,89
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,018850-3,83
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,018358-3,82
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,017920-3,81
VEM Katkı EYF0,017306-3,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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