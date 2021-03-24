Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,79 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 4,34 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" ve yüzde 4,20 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF oldu.