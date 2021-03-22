BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

22.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:04
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,090112-2,66Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,093397-2,59MetLife Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,090112-2,66
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,093397-2,59
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,050962-2,55
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,053080-2,50
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094785-2,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018669-1,50
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021980-1,40
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009920-1,00
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010124-0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010183-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,053243-3,04
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,026566-2,43
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,075523-2,37
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,084420-2,29
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,140228-2,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,101340-3,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,181677-3,01
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,130809-2,91
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,114296-2,57
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,031986-2,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027918-2,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049224-1,50
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,069624-1,43
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,041053-1,17
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028521-1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,042474-2,38
NN Hay. Em. Altın EYF0,026353-2,37
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,042495-2,37
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,041551-2,36
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,043851-2,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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