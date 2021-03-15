Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,38 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.