Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

15.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:49
Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,38 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,38 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029302-0,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070392-0,38
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019877-0,37
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019695-0,37
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020254-0,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049819-0,29
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,081165-0,23
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,020763-0,22
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,078296-0,20
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020769-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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