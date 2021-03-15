Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları
15.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:49
Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,38 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,38 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029302
|-0,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070392
|-0,38
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019877
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019695
|-0,37
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020254
|-0,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049819
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081165
|-0,23
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020763
|-0,22
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078296
|-0,20
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020769
|-0,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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