Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları
12.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:52
Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,73 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,73 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061864
|-0,88
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020450
|-0,73
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,081589
|-0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108962
|-0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109522
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,024507
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027816
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,022897
|-0,28
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032237
|-0,26
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050756
|-0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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