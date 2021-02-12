Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

12.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:52
Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,73 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,73 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,061864-0,88
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020450-0,73
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,081589-0,40
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,108962-0,36
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,109522-0,36
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,024507-0,34
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027816-0,30
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,022897-0,28
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032237-0,26
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,050756-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Osman Kavala Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Aleyna Tilki Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Uzay Milli Çeşme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:54:37. #1.16#
title