Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,73 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.