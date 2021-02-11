Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0841710,23Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0543020,22Cigna Sağlık Hay. ve Em.