Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

11.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:30
Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0841710,23Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0543020,22Cigna Sağlık Hay. ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0841710,23
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0543020,22
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0313480,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0112640,17
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0525070,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0100520,13
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0100520,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1623440,39
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1212900,39
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0351280,36
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1748300,33
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0415090,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0488660,49
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0171260,36
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0205860,34
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0279010,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0213110,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0283260,36
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0407590,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0482930,26
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0682660,25
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0394370,23
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF0,0250940,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0319150,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0278330,05
VEM Para Piyasası EYF0,0687890,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0764530,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Barış Manço Demet Akalın
Spor Ömer Ali Mesut Özil Deniz Türüç Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:30:22. #1.15#
title