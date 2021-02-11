Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
11.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:30
Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0841710,23Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0543020,22Cigna Sağlık Hay. ve Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,084171
|0,23
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054302
|0,22
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031348
|0,17
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011264
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052507
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010052
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010052
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,162344
|0,39
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,121290
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035128
|0,36
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,174830
|0,33
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041509
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,048866
|0,49
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017126
|0,36
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020586
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027901
|0,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021311
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028326
|0,36
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040759
|0,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048293
|0,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068266
|0,25
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039437
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025094
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031915
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027833
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,068789
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,076453
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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