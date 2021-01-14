Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.