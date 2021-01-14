Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

14.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:04
Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099458-0,82
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046455-0,79
NN Hay. Em. Altın EYF0,028786-0,79
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,051099-0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,047776-0,78
VEM Altın Katılım EYF0,049379-0,77
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,043455-0,77
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,047676-0,76
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,045420-0,76
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,045733-0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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