BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

13.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,139091-0,54Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,139091-0,54
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,138351-0,54
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,091481-0,52
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,143336-0,51
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,099928-0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032549-0,60
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020648-0,32
VEM Birinci Değişken EYF0,047195-0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,074795-0,07
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,019616-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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