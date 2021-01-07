BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

07.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099622-1,10BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099622-1,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,090975-1,04
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,121162-1,04
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,048980-1,03
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,071413-1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,044621-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013920-1,16
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,180335-0,70
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,127486-0,68
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,100660-0,67
VEM Birinci Değişken EYF0,046578-0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027645-0,76
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013976-0,14
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,027449-0,05
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026788-0,02
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,029169-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049373-0,39
HEM Altın Katılım EYF0,030256-0,28
VEM Altın Katılım EYF0,051291-0,26
ZEM Altın Katılım EYF0,049300-0,26
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047506-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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