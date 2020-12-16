BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
16.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:48
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,075054-0,24Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,100393-0,20Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,075054
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,100393
|-0,20
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096628
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057861
|-0,12
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,075788
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017952
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052923
|-1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,113845
|-0,40
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019748
|-0,35
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047476
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014613
|-0,17
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,014697
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029405
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017733
|-0,31
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013113
|-0,21
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013838
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019879
|-0,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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