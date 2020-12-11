Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,77 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 0,76 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.