Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

11.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:03
Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,77 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 0,76 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,77 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 0,76 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,101993-0,77
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,033008-0,76
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,182952-0,75
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,129049-0,71
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045951-0,66
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048740-0,65
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049742-0,63
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,015172-0,60
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,053700-0,58
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051836-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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