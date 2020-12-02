Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları

02.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:41
Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları

Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,15 ile "ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,15 ile "ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020715-0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030819-0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020971-0,13
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051851-0,13
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,011094-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,081305-0,12
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042818-0,11
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,070329-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,062707-0,10
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,077991-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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