Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları
02.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:41
Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,15 ile "ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,15 ile "ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020715
|-0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030819
|-0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020971
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051851
|-0,13
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011094
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081305
|-0,12
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042818
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070329
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062707
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077991
|-0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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