Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları
01.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:35
Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,89 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,81 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,89 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,81 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,044687
|-3,89
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,079476
|-3,81
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028071
|-3,67
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022926
|-3,60
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,134179
|-3,55
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,100303
|-3,54
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089093
|-3,42
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,089387
|-3,42
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,124852
|-3,39
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,075614
|-3,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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