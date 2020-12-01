Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

01.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:35
Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,89 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,81 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,89 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,81 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,044687-3,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,079476-3,81
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,028071-3,67
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,022926-3,60
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,134179-3,55
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,100303-3,54
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,089093-3,42
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,089387-3,42
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,124852-3,39
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,075614-3,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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