Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,89 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,81 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.