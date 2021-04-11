Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği

Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL - Haberler | Sağlık
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanlığı'nın güncel koronavirüs haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlamanın son gününde denetimler sürüyor.

Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi
Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan

SAĞLIK Bakanlığı'nın güncel koronavirüs haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlamanın son gününde denetimler sürüyor. Özellikle kısıtlamanın olmadığı günlerde kalabalığıyla dikkat çeken kentteki sahil, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü illerin başında yer alan Samsun'da sıklaştırılan denetimler, sokağa çıkma kısıtlamalarında da sürdürülüyor.

Kısıtlamasının ikinci gününde kentin birçok yerinde oluşturulan denetim noktalarında, araçları tek tek durduran polis ekipleri, vatandaşların hem izin belgelerini hem de HES kodlarını kontrol ediyor.

Bu arada kısıtlamanın olmadığı günlerde kalabalığıyla dikkat çeken kentteki sahil, cadde ve sokakların ise sessizliğe büründüğü görüldü.


Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği
Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mario Draghi Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Akalın Perihan Savaş
Spor Cenk Tosun Ryan Babel Necip Uysal Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:30:57. #1.15#
title