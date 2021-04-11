Son dakika haber: En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlama sessizliği

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanlığı'nın güncel koronavirüs haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlamanın son gününde denetimler sürüyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nın güncel koronavirüs haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlamanın son gününde denetimler sürüyor. Özellikle kısıtlamanın olmadığı günlerde kalabalığıyla dikkat çeken kentteki sahil, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü illerin başında yer alan Samsun'da sıklaştırılan denetimler, sokağa çıkma kısıtlamalarında da sürdürülüyor.

Kısıtlamasının ikinci gününde kentin birçok yerinde oluşturulan denetim noktalarında, araçları tek tek durduran polis ekipleri, vatandaşların hem izin belgelerini hem de HES kodlarını kontrol ediyor.

Bu arada kısıtlamanın olmadığı günlerde kalabalığıyla dikkat çeken kentteki sahil, cadde ve sokakların ise sessizliğe büründüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL