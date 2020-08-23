Son dakika haber | "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin tanıtım filmi ilgi gördü
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Son dakika haber | "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin tanıtım filmi ilgi gördü

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde, 35 bin metrekare alanda yapılacak "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin tanıtım filmi ilgi gördü.

Son dakika haber |
23.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:57

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde, 35 bin metrekare alanda yapılacak "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin tanıtım filmi ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın tarih ve turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmak ve bu alanda yapılan çalışmaları vizyon projelere dönüştürme gayreti ile Afyonkarahisar Valiliği tarafından "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin video görüntüleri paylaşıldı.

Frig Vadisi'nin havandan görüntülerinin de yer aldığı tanıtım filmi, beğeni topladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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