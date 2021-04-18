Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Covid-19 denetimi
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Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Covid-19 denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

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Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Faikbey Caddesi üzerinde ekiplerin yaptığı denetime katılan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ekiplerle birlikte denetim yaptı, vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Sağdıç'ın katılımıyla yapılan denetimde, izin belgesi olmayan ve araçlarıyla sokağa çıkan vatandaşlara cazai işlem uygulandı. İzin belgelerinde eksikleri bulunan vatandaşlar ise uyarıldı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın katılımıyla yapılan denetimlerde araçlar tek kontrol edildi. Araçlarda bulunan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında bilgi verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Covid-19 denetimi
Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Covid-19 denetimi
Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Covid-19 denetimi
Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Covid-19 denetimi
Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Covid-19 denetimi
Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Covid-19 denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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