Emniyet meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı
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Emniyet meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı

Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "kurala uy, yaşamı koru" başlığıyla yayımlanan videoda, kazaların, çiğnenen kurallar ve dikkatsizlik sonucu yaşandığına vurgu yapıldı.

Videoda, MOBESE kameralarına yansıyan kaza görüntülerine de yer verildi.

Emniyet meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı
Emniyet meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı
Emniyet meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı
Emniyet meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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