Emniyet meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için video yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "kurala uy, yaşamı koru" başlığıyla yayımlanan videoda, kazaların, çiğnenen kurallar ve dikkatsizlik sonucu yaşandığına vurgu yapıldı.
Videoda, MOBESE kameralarına yansıyan kaza görüntülerine de yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ