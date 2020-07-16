Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Van şehitleri için başsağlığı mesajı paylaştı Son dakika güncel haberi: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, insanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, insanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağımız Van'da Artos Dağı'na çarparak kırıma uğramış, kaza sonucu 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur. Başımız sağ olsun."

Aktaş, ayrıca paylaşımında şehitlerin isim ve fotoğraflarına da yer verdi.

Buna göre, şehitlerin isimleri şöyle:

"Pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, komiser yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram, polis memuru Burak Derya."

Kaynak: AA