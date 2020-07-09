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Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde personel ataması
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Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde personel ataması

Gelen son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde personel ataması
09.07.2020 04:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 04:11

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaptığı açıklamada, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığı duyurdu.

Buna göre; 1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 204 personel, 2'nci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine 112 personel, 2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 13, 1'inci hizmet bölgesinden 1'inci bölgeye ise 298 olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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