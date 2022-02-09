Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu - Haberler
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Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu

Bir son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1'i erkek 3 kadını 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ile birlikte yakaladığını duyurdu.

HATAY (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1'i erkek 3 kadını 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ile birlikte yakaladığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadını yakaladığını duyurdu. Örgüt mensuplarının, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır haldeki 13 kilogramlık C4 patlayıcı ve telefon düzeneğine bağlı 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandığı aktarıldı. Zanlıların Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahısta gözaltına alınırken, yakalanan şahsın çektiği fotoğrafları para karşılığında terör örgütlerine sattığını alınan ifadesinde itiraf ettiği belirtildi. - ANKARA

Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu

Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Terör, Hatay, Bomba, 3. Sayfa, Haberler

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