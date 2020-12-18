Son dakika haber! Emniyet Genel Müdürlüğü 27. Dönem POMEM başvuru tarihini açıkladı
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Son dakika haber! Emniyet Genel Müdürlüğü 27. Dönem POMEM başvuru tarihini açıkladı

18.12.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:18
Son dakika haber! Emniyet Genel Müdürlüğü 27. Dönem POMEM başvuru tarihini açıkladı

Son dakika gündem haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 27. Dönen başvurularının tarihini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 27. Dönen başvurularının tarihini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurulu tarafından 18.12.2020 Cuma günü 18: 00'dan 21.12.2020 Pazartesi günü 09: 00'a kadar Aday İşlemleri Sistemine (ais.pa.edu.tr) veri aktarımı yapılmayacağından, bu tarihler arasında sistem üzerinden ön başvuru alınamayacak olup; 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı ücreti 24 Aralık 2020 günü saat 17: 00'a kadar yatırabilecek, başvurular ise 24 Aralık 2020 günü saat 24: 00'a kadar yapılabilecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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