Son dakika haber... EMİRGAN KORUSU'NDAKİ YANGIN; ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
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Son dakika haber... EMİRGAN KORUSU'NDAKİ YANGIN; ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Son dakika haberi: Sarıyer Emirgan Korusu'nda işaret fişeğinin atılması sonucunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli Vahap Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haber... EMİRGAN KORUSU'NDAKİ YANGIN; ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
18.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:00
Sarıyer Emirgan Korusu'nda işaret fişeğinin atılması sonucunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli Vahap Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emirgan Korusu'nda önceki akşam çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alınmıştı. Atılan havai fişeğin neden olduğu belirtilen yangına ilişkin Vahap Ç. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak dün akşam saatlerinde Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan Vahap Ç.'nin alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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