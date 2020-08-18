Son dakika haber... EMİRGAN KORUSU'NDA YANGIN ÇIKARAN İŞARET FİŞEĞİ KAMERADA
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Son dakika haber... EMİRGAN KORUSU'NDA YANGIN ÇIKARAN İŞARET FİŞEĞİ KAMERADA

Son dakika haberi: SARIYER'de bulunan Emirgan Korusu'nda dün akşam yangın çıkan işaret fişeğinin atılma anı kameraya yansıdı.

Son dakika haber... EMİRGAN KORUSU'NDA YANGIN ÇIKARAN İŞARET FİŞEĞİ KAMERADA
18.08.2020 00:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:16
SARIYER'de bulunan Emirgan Korusu'nda dün akşam yangın çıkan işaret fişeğinin atılma anı kameraya yansıdı. İşaret fişeğini atarak yangına neden olan kişi gözaltına alındı.

Emirgan Korusu'nda dün saat 21.30'da yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, polis soruşturma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangının çevreden atılan işaret fişeği sonucunda çıktığı, kamera kayıtları incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyenin Vahap Ç. olduğunun tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan Vahap Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İŞARET FİŞEĞİ KAMERADA

Yangın çıkaran işaret fişeğinin atılarak ağaçların arasına düşme anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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