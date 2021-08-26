Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
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Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi

Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: FATİH Eminönü'nde sivil trafik polis ekiplerince yapılan taksi denetimlerinde, hakkında cezai işlem uygulanan bir sürücü, " Taksiye sivil polis memuru bindi.

FATİH Eminönü'nde sivil trafik polis ekiplerince yapılan taksi denetimlerinde, hakkında cezai işlem uygulanan bir sürücü, " Taksiye sivil polis memuru bindi. Emniyet kemeri takmamıştım, sigara içiyordum. Cezayı hak ediyoruz" dedi. Eksik belgesi olmayan ve kurallara uyan başka bir sürücü ise, "Bu uygulamalar sayesinde gerçek taksiciler ortaya çıksın ki, bizler de zan altında kalmayalım" diye konuştu.

İstanbul'da taksilere yönelik denetimler devam ediyor. Fatih Eminönü'nde taksicilerin emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı denetlenirken taksimetre ve belge kontrolleri de yapıldı. Tek tek durdurulan taksilerde, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Yolcu gibi taksilere binen sivil polis ekipleri de hatalı gördükleri sürücülerin denetim noktasında durdurulmasını sağladı.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAYANLAR MESLEKTEN ARINDIRILMALI"

Emniyet kemerini takmadığı için durdurularak ceza kesilen Birol Menteş, "Müşteriyi otelden aldım. Emniyet kemeri henüz takamamıştım. Cezamızı çekeceğiz. Arkadaşlar haklı. Yapacak bir şey yok. Fahiş fiyat uygulayanlar meslekten arındırılmalı ki bizim de adımız kötüye çıkmasın. Yapılan uygulamadan son derece memnunuz" dedi.

"GERÇEK TAKSİCİLER ORTAYA ÇIKSIN Kİ, BİZLER DE ZAN ALTINDA KALMAYALIM"Belgelerinde eksik bulunmayan taksi sürücüsü Aslan Kaya, "Uygulamaları çok yerinde buluyorum. Gerçek taksiciler ortaya çıksın ki, bizler de zan altında kalmayalım. 33 senedir bu işi yapıyorum. Belgelerimde hiçbir eksik olamaz. Eğer eksik varsa da işe çıkmam. Her şeyim tam. Hiçbir zaman taksimetre açmadan gitmem. Kısa mesafe de alırım, yolcu seçmem" diye konuştu.

"SADECE TURİSTLERE DURUYORLAR"Taksi ile yolculuk yapan Mehmet Özkan ise  "Uygulamaları başarılı buluyorum. Eminönü'nde çok büyük sıkıntı var. Burada kesinlikle taksi bulamıyorsunuz. Ben duraktan biniyorum. Geçen yarım saat bekledim. Sadece turistlere duruyorlar " ifadelerini kullandı.

"CEZAYI HAK EDİYORUZ"Emniyet kemeri takmamaktan ve seyir halinde araçta sigara içmekten ceza kesilen Yaşar Akpınar, "Taksiye sivil polis memuru bindi. Emniyet kemeri takmamıştım, sigara içiyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğim. Cezayı hak ediyoruz. Bu uygulamaların daha sık yapılması lazım. Taksimetre açmayıp fazla ücret isteyenler haksız kazanç elde ediyor. Onlara da cezai işlem uygulanıyor, araçları bağlanıyor ama daha fazlasını hak ediyorlar. Onların yaptığı dolandırıcılık" şeklinde konuştu.

2021 YILINDA 1886 ADET TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİPolis ekipleri tarafından 2021 yılında toplam 110 bin 514 taksi denetlendi. 26 bin 804 taksici hakkında cezai işlem uygulanırken, bin 886 taksi trafikten menedildi.

- İstanbul
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi
Son dakika haberleri | Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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