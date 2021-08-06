Son dakika haber! Eminevim'den yangın bölgesine yardım tırı
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Son dakika haber! Eminevim'den yangın bölgesine yardım tırı

Son dakika haber! Eminevim'den yangın bölgesine yardım tırı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Eminevim, ihtiyaç listesinden oluşan yardım tırını ve gönüllü destek ekibini bölgeye gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Eminevim, ihtiyaç listesinden oluşan yardım tırını ve gönüllü destek ekibini bölgeye gönderdi.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Manavgat'a ulaşan yardım tırındaki koliler, AFAD yetkililerinin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen ihtiyaç noktalarına ulaştırılacak.

Yangınların kontrol altına alınmaya çalışıldığı bölgede Eminevim gönüllüleri, sahada ihtiyaç duyulan ekip desteğini de verecek. Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardım faaliyetleri ve dağıtım çalışmaları için gönüllü olarak bölgeye giden yardım ekibi, bölge halkının yaralarını sarmasına destek olacak.

Yardımlar ve gönüllü ekiple ilçedeki acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olunması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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