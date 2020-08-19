Son dakika haber: Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize uğurladı (2)
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Son dakika haber: Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize uğurladı (2)

Son dakika haberlerine göre 'ONLARI HAYATTA TUTMAMIZ LAZIM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Antalya'nın Kaş ilçesinde tedavisi tamamlanıp, takip için çip takılan 4 deniz kaplumbağasını denize uğurladığı törende çok güzel bir olaya şahitlik...

Son dakika haber: Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize uğurladı (2)
19.08.2020 22:22 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:26

'ONLARI HAYATTA TUTMAMIZ LAZIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Antalya'nın Kaş ilçesinde tedavisi tamamlanıp, takip için çip takılan 4 deniz kaplumbağasını denize uğurladığı törende çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini söyledi. Caretta carettaların denizlerin en önemli parçaları olduğunu belirten Emine Erdoğan, "100 milyon yıldan fazla okyanuslarda yaşadığı biliniyor. Onlar dünyanın en eski şahitleri ama ne yazık ki nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Onları hayatta tutmamız lazım. Çünkü kıyı ve deniz ekosistemi için vazgeçilmez bir role sahipler. Etçil türleri, denizanalarını öğüterek küçük deniz canlılarının beslenmesini sağlıyorlar. Otçul türleri ise denizaltında bir bahçıvan gibi çalışıp deniz çayırlarının sağlıklı kalmasına hizmet ediyor. Onların yaşam alanlarını ve göç yollarını her türlü tehditten korumalıyız" dedi.

'TÜRKİYE AKDENİZ'E ÖRNEK'Balıkçılık faaliyetlerinin ve deniz taşıtlarının deniz kaplumbağalarına zarar vermesinin önüne geçilmesi ve her türlü deniz kirliliğine engel olunması özellikle de denizlerin plastiklerden arındırılması gerektiğine işaret eden Emine Erdoğan, caretta carettaları korumak için teknolojiden faydalanmanın da önemine dikkati çekti. Caretta carettalara takılan çiplerle bilim insanlarının kaplumbağaların serüvenini izleyeceklerini ve karşılaştıkları tehditleri takip edeceklerini kaydeden Emine Erdoğan, Türkiye'nin deniz kaplumbağalarının koruması noktasında Akdeniz'de örnek ülke olmasının çok sevindirici olduğunu da söyledi.'DÜNYA HEPİMİZİN ORTAK EVİ'Bundan sonra caretta carettaların korunmaya devam edeceğini vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle dedi: "Dünya hepimizin ortak evi, o nedenle kirlilikle mücadele de hepimizin ortak derdi olmalı. Bu muhteşem kumsallardan denize açılan yavru kaplumbağalar 25 yıl tüm Akdeniz'i dolaştıktan sonra buraya gelip yuva yapacak. İnanıyorum ki döndüklerinde torunlarımız onları aynı hassasiyetle karşılayacak. Sürdürülebilir bir deniz ve kıyı temizliği bu canlılara borcumuz."'Belkıs' adını verdiği kaplumbağayı denize bıraktığını kaydeden Emine Erdoğan, üzerindeki çip sayesinde bu kaplumbağayı kendisinin de takip edeceğini aktardı.'YUVALAMA SAHASI 8 BİNE ÇIKTI'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Emine Erdoğan'a her türlü çevre ve doğa projesine destek verdiği için teşekkür etti. Bakanlık olarak Türkiye'nin her yerinde doğa ve çevrenin korunması noktasında faaliyetler yaptıklarını belirten Bakan Kurum, 1990'lı yıllarda 1500 dolayında olan yuvalama sahasının günümüzde 8 bine çıktığına vurgu yaptı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin Türkiye'deki kaplumbağaları 'tehlikeli' sınırından 'en az endişe verici' sınırına çektiğini aktaran Bakan Kurum, "Yaptığımız çalışmalar çok önemli. DEKAMER aracılığıyla gönderdiğimiz kaplumbağalarımızı anlık izliyoruz. Geçen yıl İztuzu'ndan 'Tuğba' adlı kaplumbağamızı göndermiştik. Şu an Arnavutluk sınırlarına kadar geldi" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm denizler ve kıyılardan 72 bin 500 ton deniz çöpü topladıklarını da söyledi.

Öte yandan Emine Erdoğan kaplumbağalardan birine 'Belkıs' adını verirken, diğer ikisine bakanlık tarafından 'Patara' ve 'Likya' adı verildiği öğrenildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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