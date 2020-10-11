Son dakika haber! Emine Erdoğan: "Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı"
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Son dakika haber! Emine Erdoğan: "Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı"

11.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:18
Son dakika haber! Emine Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, son günlerde yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, son günlerde yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, son günlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı. Ormanlarla birlikte içinde yaşayan canlılar için de tarifsiz üzgünüm. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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