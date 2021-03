Emine Erdoğan: "Engelli bireylerin iş hayatına katılımı tüm insanlığa sayısız faydalar sağlayabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Birçok işi, evlerimizden yapar olduk. Teknolojinin insanları birleştiren ve eşitleyen yönünü, tecrübe ettik. Kazandığımız bu bakış açısı, bize yeni şeyler öğretti. Dünya çapında, bir milyardan fazla, engelli bireyden bahsediyoruz. Bu insanların her biri, büyük bir potansiyel demek. Onların iş hayatına katılımı, tüm insanlığa, sayısız faydalar sağlayabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Erişilebilirlik Ödülleri" törenine katıldı. Dünyada, 1 milyardan fazla, engelli birey olduğunu belirten Erdoğan, bu rakamın, dünya nüfusunun neredeyse, yüzde 15'ine karşılık geldiğini kaydetti. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin çeşitli sebeplerle, engellilik hali yaşadığını ifade eden Emine Erdoğan, tüm dünyada, engellilerin, hayata eşit ve adil bir şekilde katılmasının önünde çeşitli zorluklar olduğunu, erişilebilirliğin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti.

"KAZANDIĞIMIZ BU BAKIŞ AÇISI, BİZE YENİ ŞEYLER ÖĞRETTİ"

"Bizler, artık yeni ve kapıları herkese açık, bir dünya kurmanın, gerekliliğini görmek zorundayız" diyen Erdoğan, "Böyle bir dünyanın önündeki en büyük engel, tasarım ve mühendislik koltuğunda oturanların, sadece kendilerini referans almalarıdır. Bildiğiniz gibi, dördüncü endüstri devrimi, bugünlerde kapımızı hızla çalıyor. Bu devrimi, herkesin eşit faydalandığı sistemlerle, gerçekleştirmeliyiz. Birçok işi, evlerimizden yapar olduk. Teknolojinin insanları birleştiren ve eşitleyen yönünü, tecrübe ettik. Kazandığımız bu bakış açısı, bize yeni şeyler öğretti. Dünya çapında, bir milyardan fazla, engelli bireyden bahsediyoruz. Bu insanların her biri, büyük bir potansiyel demek. Onların iş hayatına katılımı, tüm insanlığa, sayısız faydalar sağlayabilir. Hiç bilmediğimiz, bakış açıları ile tanışabiliriz. Çünkü her engelli bireyin, son derece özgün, bir hayat deneyimi var. Engelli kelimesini, eksiklikler olarak düşünmeyelim lütfen" diye konuştu.

Engelli bireylere gerekli ekipmanları sağlayıp, onlar için uygun altyapının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Siz hiç, Cemil Meriç'in, Aşık Veysel'in, Sümeyye Boyacı'nın, Paralimpik Süper Kahramanların eksikliğinden bahsedebilir misiniz? Erişilebilirlik, bir grup insana lütuf değil, bilakis dünyanın refahına yapılan bir yatırımdır" dedi.

"2002 YILINDA MEMUR OLARAK ÇALIŞAN ENGELLİ KİŞİ SAYISI, 5 BİN 777 İKEN, ŞİMDİ 60 BİN 459"

2020 yılının, 'erişilebilirlik yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Emine Erdoğan, "Hükümetimiz, 2002 yılından beri, engelli vatandaşlarımızın, durumlarının iyileştirilmesi için, var gücüyle çalışıyor. Sadece engelli bireylerin değil, ailelerin hayatlarını da kolaylaştıracak, çözümler üretiliyor. Tüm icraatları tek tek sıralamaya, vakit yetmez ama şu rakamlar gerçekten dikkat çekici. 2021 yılı itibariyle, evde bakım yardımı kapsamında, destek alan kişi sayısı, 535 bin 805 kişiye ulaştı. 2002 senesinde, 2 bin 647 kişi, kurum bakımı için sıra bekliyorken, şimdi sıra bekleyen tek bir kişi bile yok. Kamu Kurum ve Rehabilitasyon Merkezleri, 2002 yılında, sadece 21 taneyken, şimdi sayı, 104'e yükseldi. 2002 yılında memur olarak çalışan engelli kişi sayısı 5 bin 777 iken, şimdi 60 bin 459 engelli vatandaşımız, memuriyete girdi" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ KAPSAYAN, MUTLU BİR GELECEĞE DOĞRU, YOL ALIYORUZ"

Ulusal düzeyde erişilebilirlik konusunda, yasal düzenlemeler yapıldığını söyleyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 969 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına, 'erişilebilirlik belgesi' verildi. 2030 Engelsiz Türkiye, Vizyon Belgesinde belirlenen hedeflerle, herkesi kapsayan, mutlu bir geleceğe doğru, yol alıyoruz. İnsanımızın gerçekten, çok özel bir karakteri var. Erişilebilirlik gibi kavramlar, gündemimize girmeden önce de, bizler, hayatı birlikte omuzlamamız gerektiğini, biliyorduk."

"ENGELLİLERE YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIK GÜVENCE ALTINA ALINDI"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kez bin 500 maddelik engelliler hukukunu oluşturulduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, Türkiye'nin 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu vurguladı. 2010 yılında Anayasanın 10'uncu maddesine yeni bir hüküm ekleyerek engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın güvence altına alındığını hatırlatan Selçuk, "Tüm tarafların katılımı ile 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı tamamladık bu sene. Ülkemizde engelli hizmetlerine yönelik zihni dönüşümle birlikte kurumsal hizmetlerimiz de değişti, gelişti ve dönüştü. Eğitim, sağlık, bakım hizmetleri gibi temel ihtiyaçların kalite standartları hiç olmadığı kadar arttı. Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve kaliteli bir şekilde almaları gerektiğinin farkındayız. Bu sebeple tüm tedavi masraflarını, tıbbi cihazlar ve ilaçlar dahil, Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılıyoruz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini SGK olarak karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu-(ÇÖZGER)için önemli bir adım atarak, yeniden düzenleme yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, engelli vatandaşların artık farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almadıklarını raporların elektronik ortamda ilgili tüm kurumlar tarafından görülebildiğini ifade etti.

"30 GÜN OLAN YATILI BAKIM MERKEZLERİMİZDE KALMA SÜRESİNİ 45 GÜNE KADAR ÇIKARDIK"

Bakanlığın veri tabanında yer alan kayıtlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Engelli Sağlık Kurulu Raporları birleştirerek "Ulusal Engelli Veri Sistemi"ni oluşturduklarını aktaran Bakan Selçuk, "Engelli vatandaşlarımızın bakım hizmetlerinde politika olarak kurumsal bakımdan ziyade her daim yaptığımız gibi aile yanında bakımı öncelemekteyiz. Engelliler mümkün olduğu ölçüde aileleriyle birlikte kalsın, biz onları destekleyelim düşüncesiyle hareket ediyoruz. 2007 yılında başlattığımız Evde Bakım Yardımı kapsamında şu an ailesi yanındaki yarım milyonu aşkın vatandaşımız destekleniyor. Ailelerinin yanında bakılan engellilerimize ilk aşamada gündüz bakım hizmetimizle destek vermekteyiz. Gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. 2018 yılında 7 olan gündüzlü engelsiz yaşam merkezi sayımızı 2021 Mart ayı itibariyle 127'ye çıkardık. Gündüz yaşam merkezleri, aileleri yanında kalan engellilerimizin çeşitli etkinliklere katılarak sosyalleşmesine katkı sağlıyor. Hem becerilerini geliştiriyorlar hem de kaliteli vakit geçirebiliyorlar. 30 gün olan yatılı bakım merkezlerimizde kalma süresini 45 güne kadar çıkardık" diye konuştu.

"İŞKUR ENGELLİ HİBE DESTEĞİNİN 16 NİSAN'A KADAR E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULARININ DEVAM ETTİĞİNİN TEKRAR DUYURMAK İSTERİM"

Kendi aileleri yanında bakımı mümkün olmayan 29 bine yakın engelli vatandaşa 545 bakım merkezinde yatılı bakım hizmeti sunulduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Sadece son 2 yılda 11 resmi ve 92 özel yatılı bakım merkezi açılmasının gururunu yaşamaktayız. Her vatandaşımız gibi, engellilerin de çalışma hayatına katılmalarını sağlamak, bizim her zaman öncelikli hedeflerimizden biri oldu. Bugüne kadar 3 bine yakın engellimizin İŞKUR engelli hibe desteği ile kendi işinin sahibi olmasına yardımcı olduk. Bu vesileyle İŞKUR engelli hibe desteğinin 16 Nisana kadar e-devlet üzerinden başvurularının devam ettiğinin tekrar duyurmak isterim. Bugüne kadar 43 bine yakın denetim gerçekleştirerek bin 574 Erişilebilirlik Belgesi verdik. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü işbirliğinde her alandaki standartları hazırladık" ifadelerini kullandı.

Belirlenen 18 birincinin ödül alacağını ifade eden Selçuk, "Birincilerimiz aynı zamanda erişilebilirlik alanında Dünyada ilk kez bu kadar geniş içerikle düzenlenen bir yarışmanın galipleri oldular" dedi.

Emine Erdoğan'a ödül töreninde Saray Yaşam ve Rehabitasyon Merkezi atölyesinde yaklaşık 6 ayda hazırlanan 'Dört Kız Kardeş' tablosu hediye edildi. Tablonun Cumhurbaşkanlığı Konutu duvarına asıldığı öğrenildi.

Öte yandan Erişilebilir Medya İçeriği Kategorisi birincisi "Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Kapsamında Yürüttüğü TRT EBA Yayınındaki Erişilebilir Format Uygulamaları" ile Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Ödülü Bakan Selçuk, Emine Erdoğan'dan alırken Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşlar kategorisinde birincisi "Engelli Bireylerin Rahat-Kolay Erişim, Seyahat Gibi En Temel Haklarını En Yüksek Hizmet Kalitesi ile Karşılama" ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı oldu. Ödül Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Bakan Karaismailoğlu'na Emine Erdoğan tarafından takdim edildi.

Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisi birincisi "Engelsiz Yaşam Merkezi ve Bu Merkez Aracılığıyla Sunduğu Erişilebilir Hizmetler" ile Üsküdar Belediyesi olurken Ödülü Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ödülü Emine Erdoğan'dan aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve davetliler katıldı.

