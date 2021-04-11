Son dakika haber: Emine Erdoğan'dan Van Gölü fotoğrafına destek
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Son dakika haber: Emine Erdoğan'dan Van Gölü fotoğrafına destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Emine Erdoğan'dan Van Gölü fotoğrafına destek

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için sosyal medya hesabından destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için sosyal medya hesabından destek istedi.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 4 turda 30 fotoğrafı eleyerek finale kaldı.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için oy kullanarak Twitter hesabından destek isteyen Emine Erdoğan, "Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. #VanGölünüOyla" paylaşımı yaptı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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