Son dakika haber... Emine Erdoğan'dan, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Emine Erdoğan'dan, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajı Açıklaması

16.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:53
Son dakika haber... Emine Erdoğan'dan, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajı Açıklaması

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli bilim insanımız Doğan Cüceloğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. O, kendini insanlara adamış, bu kubbede hoş bir sada bırakmayı en güzeliyle ifa etmiş bir değerimizdir. Ardında bıraktığı sevgi ve irfan yolu, herkese ilham olmaya devam edecek. Onu her daim çok özleyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Meghan Markle Mustafa Sandal Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Emine Erdoğan'dan, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 18:00:07. #1.14#
title