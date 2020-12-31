Son dakika haber... Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ilişkin paylaşım
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Son dakika haber... Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ilişkin paylaşım

31.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:48
Son dakika haber... Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ilişkin paylaşım

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile ilgili paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Bundan tam bir yıl önce Diyarbakır annelerini ziyaret etmiştim. Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın geçen yılki paylaşımı olan, "Terör örgütünün tehdidi ne kadar büyük olursa olsun, annelerin sıcak yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur. Diyarbakır annelerinin yaktığı meşale, hepimize ışık oldu." ifadeleri ile bir anneye sarıldığı fotoğraf da twitte yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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