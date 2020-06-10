Son dakika haber | Emet pazarında Korona virüs tedbirleri
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Son dakika haber | Emet pazarında Korona virüs tedbirleri

Son dakika yaşam haberi... Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 4 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta bu hafta yeniden açıldı.

Son dakika haber | Emet pazarında Korona virüs tedbirleri
10.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:43

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 4 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta bu hafta yeniden açıldı.

Emet pazarında, Emet Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun tedbirler aldı. 4 Hafta aradan sonra sadece Emet ve Hisarcıklı esnafların sergi açtırılan pazarda, tedbirler üst seviyedeydi.

Tedbirler kapsamında pazar yeri çevresindeki tali yollar trafiğe kapatıldı. Pazarda giriş ve çıkış noktaları oluşturuldu. İlçe dışından gelen pazarcı esnafın sergi açmasına izin verilmedi.

Pazar yerine girişte halka maske dağıtılırken, güvenlik güçlerince pazara giren vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı.

Pazar kurulan alanda çeşitli noktalarda el dezenfekte noktaları oluşturuldu. Belediye zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimleri yapıldı. Emniyet ve Zabıta ekipleri tarafından sık sık sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarılar yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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