Son dakika haber... Emet İlçe Jandarma Komutanı görevine başladı
Son dakika gelişmesine göre Siirt'in Eruh ilçesindeki görevinden Emet İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Teğmen Neşet Öztürk görevine başladı.
12.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:02
Siirt'in Eruh ilçesindeki görevinden Emet İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Teğmen Neşet Öztürk görevine başladı.
Emet ilçesinde 2 yıldır Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Teğmen Mukadder Demir, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına tayin edilmişti. Emet İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Teğmen Neşet Öztürk,10 Ağustos tarihi itibari ile Emet ilçesinde görevine başladı. - KÜTAHYA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA