Son dakika haber... Emekli polisin tuvalette unuttuğu silahı çalan şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da emekli polis memurunun tuvalette unuttuğu tabancayı çalan şüpheli yakaladı.

Alınan bilgiye göre, 28 Eylül'de aracıyla seyahat eden emekli polis memuru Ş.A, Çakallı Mahallesi'ndeki bir dinleme tesisinde mola vererek tuvalete gitti.

Yemekten sonra tesisten ayrılan Ş.A. silahının olmadığını fark etti.

Tesise döndükten sonra tuvalete bıraktığı tabancasını bulamayan Ş.A. jandarmaya başvurdu.

Soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, tespit edilen şüphelinin silahı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, TIR şoförü B.E'yi (36) Kavak Organize Sanayi Bölgesinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının ikametinde yapılan aramada, Ş.A'nın tabancası ele geçirildi.

Ekipler tabancayı sahibine teslim etti.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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