Son dakika haber... Emekli polisin tuvalette unuttuğu silahı çalan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Emekli polisin tuvalette unuttuğu silahı çalan şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Emekli polisin tuvalette unuttuğu silahı çalan şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da emekli polis memurunun tuvalette unuttuğu tabancayı çalan şüpheli yakaladı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da emekli polis memurunun tuvalette unuttuğu tabancayı çalan şüpheli yakaladı.

Alınan bilgiye göre, 28 Eylül'de aracıyla seyahat eden emekli polis memuru Ş.A, Çakallı Mahallesi'ndeki bir dinleme tesisinde mola vererek tuvalete gitti.

Yemekten sonra tesisten ayrılan Ş.A. silahının olmadığını fark etti.

Tesise döndükten sonra tuvalete bıraktığı tabancasını bulamayan Ş.A. jandarmaya başvurdu.

Soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, tespit edilen şüphelinin silahı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, TIR şoförü B.E'yi (36) Kavak Organize Sanayi Bölgesinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının ikametinde yapılan aramada, Ş.A'nın tabancası ele geçirildi.

Ekipler tabancayı sahibine teslim etti.

Kadıköy'de bir şüpheliyi öldüren polis tutuklandı

Kadıköy'de bir şüpheliyi öldüren polis tutuklandı

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title